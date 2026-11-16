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        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı

        Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, dün kendi evinde konuk ettiği Karamürselspor'u rahat yendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 12:14 Güncelleme:
        Osmanelispor kendi evinde rahat kazandı

        Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, dün kendi evinde konuk ettiği Karamürselspor'u rahat yendi.

        PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında dün Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor, Kocaeli temsilcisi Karamürselspor'u konuk etti. Maça Balaban Meydan taraftar grubunun baskısını da alarak iyi başlayan Osmanelispor müsabakanın 14'üncü dakikasında Faruk Erdoğan'ın golüyle 10 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı bu skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına daha istek ve arzulu başlayan ev sahibi Osmanelispor maçın 68'inci dakikasında Ruhi Yıldız'ın golüyle durumu 20'a getirdi. Maçın 80'inci dakikasında takımın golcüsü Faruk Erdoğan takımın 3'üncü golünü kaydetti. Nadir gelişen Karamürselspor ataklarından birinde maçın 90'ıncı dakikasında bir pozisyonda maçın orta hakemi Mırweıs Ayıngan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Berk Kulalu topu filelere gönderirken, durumu 31'e getirdi. Maçın 90+2'inci dakikasında Faruk Erdoğan kendisinin 3'üncü takımın 4'üncü golünü kaydetti. Bu golden aynı zamanda maçın skoru olurken, Osmanelispor puanını 9'a çıkardı. 12 takımlı grupta 5 maçta 3 berberlik 2 galibiyet alan Osmanelispor 3'üncü sıraya yükseldi.

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        Osmanelispor ligin 6'ncı haftasında ligde 5'te 5 yapan Darıca 1934 Gençlerbirliği Spor'a konuk olacak.

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