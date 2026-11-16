Bilecik'te toprak evde yangın çıktı
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde toprak yapılı bir evde yangın çıktı.
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde toprak yapılı bir evde yangın çıktı.
Yangın, Bilecik'in Yenipazar ilçesine bağlı Batıbelenören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Yavaş'a ait arazide bulunan eski toprak yapılı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bilecik Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, herhangi bir mal kaybının da olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, yangının eski elektrik hattından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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