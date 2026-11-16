Bilecik'te üreticilerle tarım buluşması

Bilecik'e bağlı Küplü Köyünde üreticilerle tarım buluşması gerçekleştirildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, Küplü Köyü'nde çiftçi ve üreticilerle bir araya gelerek tarımsal üretimin geleceğini masaya yatırdı. Köyde gerçekleştirilen buluşmada üreticilerin talep, görüş ve önerileri dinlendi. Tarımsal faaliyetler, üretimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerle doğrudan iletişim kurmanın önemine dikkat çeken İl Müdürü Çetin Ayvalık, "Üreticilerimizin sahadaki deneyimleri ve görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Tarımsal üretimin geliştirilmesi ve karşılaşılan sorunlara çözüm bulunması için çiftçilerimizle bir araya gelmeye, taleplerini dinlemeye devam edeceğiz" dedi.