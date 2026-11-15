Bilecik'te öğrencilerle manevi değerler üzerine sohbet edildi

Bilecik'te üç okulda öğrencilerle manevi değerler üzerine sohbet edildi.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından öğrencilerin manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla okullarda eğitim programları düzenlendi. Bu kapsamda Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 9 ve 10'uncu sınıflarında, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonunda ve Atatürk İlköğretim Okulunda öğrencilerle bir araya gelindi.

Programlarda öğrencilerle manevi ve ahlaki değerler üzerine sohbetler gerçekleştirilerek bu değerlerin günlük hayattaki önemi anlatıldı.