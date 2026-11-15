Bilecik'te jandarmadan köylülere önemli bilgilendirme
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köylerde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köylerde vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından Söğütçük ve Bolatlı köylerinde vatandaşlarla köy kahvelerinde bir araya geldi. Ekipler, vatandaşları 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler', 'Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı', 'Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına' dair kanun kapsamında bilgilendirdi. Jandarma ekipleri köy kahvelerine bu konularla ilgili bilgilendirme broşürleri bıraktı.
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