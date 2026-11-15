Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 134 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Arif Nihat Asya Ortaokulu'nda eğitim gören 134 öğrenciyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında öğrencilere güvenli internet kullanımı, dijital ortamlarda karşılaşılabilecek tehlike ve riskler anlatıldı. Ekipler ayrıca akran zorbalığının ne olduğu, bu tür durumlarla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi gerektiği ve hangi yolların izlenebileceği konusunda öğrencilere bilgi verdi.

Bilgilendirme faaliyetinde, öğrencilerin dijital dünyada bilinçli hareket etmelerinin ve karşılaştıkları olumsuz durumları ilgili kişilere bildirmelerinin önemi üzerinde duruldu.