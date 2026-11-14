Bilecik'te iki kişi arasında çıkan kavgada silahla havaya ateş açıldı
Bilecik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan birinin korkutmak amacıyla silahla havaya ateş ettiği iddia edildi.
Bilecik'te iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan birinin korkutmak amacıyla silahla havaya ateş ettiği iddia edildi.
Olay, merkez Bahçelievler Mahallesi Bozok Sokak üzerinde, Özgün Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.G. ile B.S. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.G.’nin, B.S.’yi korkutmak amacıyla silahla boşluğa ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.