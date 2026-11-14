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        Çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacaklar

        Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacaklar.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacaklar

        Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında çocuklar ara tatilde tiyatro oyunlarıyla buluşacaklar.

        Çocuklara ara tatil hediyesi olarak sunulacak etkinlik kapsamında Rüyalar Sandığı adlı fantastik çocuk oyunu ve Patlamaya Hazır Zaman Bükücü isimli tiyatro oyunları çocuklar için sahnelenecek. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde bugün çocukların beğenisine sunulacak oyunun birinci seansı 13:00'da, ikinci seansı da 15:00'da çocuklarla buluşacak. 14 Kasım Pazar günü ise Patlamaya Hazır Zaman Bükücü adlı oyun aynı saatlerde iki seans halinde çocukların beğenisine sunulacak.

        4 yaş ve üzeri çocuklar için ücretsiz sahnelenecek güzel etkinliğe çocukların ilgisinin büyük olması bekleniyor.

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