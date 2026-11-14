Bilecik'te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
Bilecik'te tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
O.Ş. (27) yönetimindeki 52 AEZ 375 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Şelale mevkisinde B.D. (33) idaresindeki 34 SK 8894 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan A.D. (34), Y.Ç. (22) ve M.Ç. (19) ile M.Y.D. (8) yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.