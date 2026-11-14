Uyku öncesi sobaya kömür atılmaması gerekir Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan: "Kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemli olacaktır"

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, vatandaşların kış mevsimi öncesinde ev ve işyerlerinde baca temizliğini yapmaları uyarısında bulundu.

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, kış ayları öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı vatandaşların uyarıda bulundu. Zeyhan, "Kış mevsimi öncesinde baca yangınları, bacalarda oluşan kurumların temizlenmesi ve zehirlenmelere karşı gerekli önlemlerin alınması son derece önemli olacaktır. Havaların soğuması ile birlikte vatandaşların soba ya da doğal gaz kullanımı arttığından dolayı özellikle sobalı evlerde dikkat edilecek konular bulunmaktadır" dedi.

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"Uyku öncesi sobaya kömür atılmaması gereklidir"

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan, gece uyumadan önce sobaya odun veya kömür gibi yakacak atılmasının tehlikeli olacağı söyleyerek, ‘'Tıkalı bacalarda duman çıkışının sağlanamaması nedeniyle karbonmonoksit zehirlenmelerinin yaşandığı için kış mevsimi başlamadan bacaların mutlaka temizliğinin yapılması can ve mal emniyeti bakımından çok önemlidir. Temizlenmeyen soba bacalarının zaman içinde tıkanmalara sebep olduğu, tahliye edilemeyen karbonmonoksit gazlarının ölümlere, kurum tutuşmasının ise yangınlara neden olduğu birçok kez tespit edilmiştir. Kendimizin ve ailemizin güvenliği için alınabilecek basit önlemlerle büyük felaketlerin önüne geçilebileceği kesinlikle unutulmamalı" ifadeleri kullanıldı.