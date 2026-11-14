Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

        Bilecik'te öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

        Bilecik'te ilkokul öğrencileri, geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Bilecik'te öğrenciler geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi

        Bilecik'te ilkokul öğrencileri, geleneksel oyunlarla hem eğlendi hem öğrendi.

        Bilecik Atatürk İlkokulunda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda düzenlenen ‘Maarifin Kalbinde Oyun' etkinliği kapsamında öğrenciler doyasıya eğlendi. Programa Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katıldı. Etkinlikte öğrenciler; ‘Çevir Bul', ‘Hımbıl', ‘Kabak', ‘Tombik', ‘Birlikte Zıpla' ve ‘Sessiz İstasyon' oyunlarını oynadı. Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının amaçlandığı etkinlikte, öğrencilerin sosyal, fiziksel ve bilişsel becerilerinin geliştirilmesi, paylaşma ve dayanışma duygularının güçlendirilmesi hedeflendi.

        REKLAM

        "Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini önemsiyoruz"

        Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın oyun oynarken öğrenmesi, keşfetmesi ve birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşaması bizler için çok kıymetli. Geleneksel çocuk oyunlarımız, kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasının yanı sıra çocuklarımızın arkadaşlık, paylaşma ve dayanışma duygularını da güçlendiriyor. Okul bahçelerimizin çocuk sesleriyle şenlenmesini, çocuklarımızın oyunla büyüyüp öğrenmesini önemsiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Fabrikada 4 kişi tutuklandı! Bir işçinin feci ölümü!
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Audi'de 32 yıllık dönem sona erdi
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        Meteoroloji saat verip uyardı! Marmara'ya dikkat
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        ABD genelindeki uçuş yasağı sona erdi
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        Bir ay önce düğün yaptılar... Rastgele katliam!
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        SGDP emekli aylığını artırır mı?
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        İçilen her sigara kansere bir adım daha yaklaştırıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        İsrail Gazze'deki hastaneleri işaretledi
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        Beşiktaş'tan müthiş geri dönüş!
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        A. Efes, Bologna'yı devirdi
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        83 cinayet faili meçhul aydınlatıldı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        Türkiye ile Katar arasında 5 anlaşma imzalandı
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        "Emre Belözoğlu'nun ayrılığına hazırdık"
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        M. United, teknik direktörlere servet ödedi
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        Metin Öztürk ve Abdullah Kavukcu istifa etti!
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        “Türkiye’ye ev sahipliği için minnettarız”
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        Sürdürülebilir gelecek için sigorta
        "Ona rakip olacağımı düşündü"
        "Ona rakip olacağımı düşündü"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te motosikletlere sıkı denetim
        Bilecik'te motosikletlere sıkı denetim
        Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti
        Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti
        Söğüt'te okul çevrelerinde sıkı denetim
        Söğüt'te okul çevrelerinde sıkı denetim
        10 kişiden 4'ü bu hastalığından habersiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hasta...
        10 kişiden 4'ü bu hastalığından habersiz Endokrinoloji ve Metabolizma Hasta...
        Jandarmadan 36 öğrenciye trafik eğitimi
        Jandarmadan 36 öğrenciye trafik eğitimi
        Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı
        Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı