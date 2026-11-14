Bilecik'te motosikletlere sıkı denetim

Denetimlerde sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılırken, herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Edinilen bilgilere göre, Pazaryeri İlçe Jandarma Komutanlığı 8. Jandarma Trafik Timi tarafından denetim yapıldı. İçişleri Bakanlığı özel trafik denetimi kapsamında gerçekleştirilen uygulamada 3 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi.

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