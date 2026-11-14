Osmanelispor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı

PGL 6. Grup 5. hafta müsabakasında yarın günü saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Osmanelispor Karamürselspor'u konuk edecek. Zorlu maç öncesi maçın oynanacağı statta günü ter idmanı ile geçen kırmızıyeşilli takımda morallerin yerinde olduğu görüldü. Zorlu maç öncesi Osmanelispor 12 takımlı grupta 6 puanla 6'ncı sırada yer alırken, konuk Karamürselspor 1 puanla ligin en son sırasında yer aldı.

Bilecik'i bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil eden Osmanelispor, yarın oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı.

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