Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, 50 vatandaşı dolandırıcılık yöntemleri ve genel güvenlik konularında bilgilendirdi. Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Hal Meydanı Kafeler Bölgesi'nde bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlerden korunma yolları, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve genel güvenlik konularında bilgi verildi.

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