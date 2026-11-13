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        Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 21:58 Güncelleme:
        Bilecik'te asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kent genelinde yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmalarının değerlendirildiği toplantı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda il genelinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında Vali Sözer'e bilgi verildi.

        Mevcut güvenlik tedbirleri, devam eden çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan uygulamaların ele alındığı toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı.

        Toplantının sonunda emniyet personeline teşekkür eden Vali Sözer, kentte huzur ve güven ortamının korunması için özveriyle görev yapan personele çalışmalarında başarı diledi.

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        Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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