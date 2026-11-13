Bilecik'te "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği düzenlendi

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının da hedeflendiği etkinlikte, çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri desteklenirken paylaşma, dayanışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin düşünme, keşfetme ve birlikte hareket etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

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