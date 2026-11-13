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        Bilecik'te "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği düzenlendi

        Bilecik'te, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Bilecik'te "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği düzenlendi

        Bilecik'te, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında okul öncesi öğrencilerine yönelik "Maarifin Kalbinde Oyun" etkinliği gerçekleştirildi.

        Öğrencilerin oyun yoluyla öğrenmeleri, eğlenmeleri ve keşfetmeleri hedeflenen etkinlik Mehmet Nuri Efendi Anaokulunda düzenlendi.

        Etkinlikte çocuklar, "Çevir Bul", "Hımbıl", "Kabak", "Tombik", "Birlikte Zıpla" ve "Sessiz İstasyon" adlı oyunları oynadı.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül, beceri temelli ve değer odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda hazırlanan etkinliklerle öğrencilerin düşünme, keşfetme ve birlikte hareket etme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

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        Geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılmasının da hedeflendiği etkinlikte, çocukların sosyal, fiziksel ve bilişsel gelişimleri desteklenirken paylaşma, dayanışma ve işbirliğinin önemi vurgulandı.

        Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmenler ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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