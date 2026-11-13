Bilecik'te bir fabrikanın konteynırında çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'te bir maden fabrikasının konteynırında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 2 Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Cam İş Madencilik adlı iş yerinde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrikanın konteynırında alevler yükselmeye başladı. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynır kullanılmaz hale geldi.