Bilecik'te jandarmanın çalışmaları konuşuldu

Bu kapsamda güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli sürdürüleceğini​​​​​​​ vurgulayan Sözer, jandarma personeline görevlerinde "başarılar" diledi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

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