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        Bilecik'te jandarmanın çalışmaları konuşuldu

        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:00 Güncelleme:
        Bilecik'te jandarmanın çalışmaları konuşuldu

        Bilecik'te, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetler ele alındı.

        Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Vali Sözer, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

        Bu kapsamda güvenlik hizmetlerinin etkin ve koordineli sürdürüleceğini​​​​​​​ vurgulayan Sözer, jandarma personeline görevlerinde "başarılar" diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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