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        Bilecik'te aileler çocuklarıyla kilden eserler yaptı

        Bilecik'te veliler ve öğrenciler kil kullanarak birlikte eserler ortaya çıkardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Bilecik'te aileler çocuklarıyla kilden eserler yaptı

        Bilecik'te veliler ve öğrenciler kil kullanarak birlikte eserler ortaya çıkardı.

        Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında TOKİ İlkokulu'nda düzenlenen ‘Ailemle Sanat Günü' etkinliğinde düzenlenen etkinliğe İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek katıldı. Etkinlikte veliler ve öğrenciler kil atölyesinde birlikte çalışarak el becerilerini geliştirme ve sanatsal üretim yapma fırsatı buldu. Ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını sağlamak ve okulaile iş birliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi.

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        İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte kilden eserler ortaya çıkarması, hem kendilerini geliştirmeleri hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaları açısından çok değerli. Aile katılımını artıran ve okulaile bağını güçlendiren bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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