Bilecik'te 75 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından bankalarda gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, banka personeli ve banka içerisinde bulunan 75 vatandaşa güncel dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcılara karşı alınabilecek önlemler ve şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

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