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        Bilecik'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

        Bilecik'te üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:43 Güncelleme:
        Bilecik'te üç tekerlekli motosiklet şarampole devrildi sürücüsü hayatını kaybetti

        Bilecik’te üç tekerlekli elektrikli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaza, Bozüyük ilçesi DodurgaErikli kara yolu Dodurga beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dodurga’dan Erikli köyü istikametine seyir halinde olan Ali Can (54) idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Can’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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