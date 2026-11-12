Bilecik'te üzerinde uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

Yakalanan zanlı hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları uygulamada, şüpheli hareketlerde bulunan kişinin üzerinde arama yaptı.

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