Bilecik'te bankadan usulsüz para çeken şüpheli tutuklandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kayıp kimlik kartlarını kullanarak bankadan para çeken şüpheli tutuklandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kayıp kimlik kartlarını kullanarak bankadan para çeken şüpheli tutuklandı.
Bozüyük'te yaşayan K.D, banka hesabından bilgisi dışında para çekildiğini fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Banka görevlilerinin şüpheli işlem bildirimi üzerine çalışma başlatıldı.
Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yürütülen incelemede, müşteki K.D'nin kaybettiği kimlik kartı ile arkadaşı Ü.Y'ye ait kayıp kimliğin kullanılarak bankadan para çekildiği tespit edildi.
Ekiplerin koordineli çalışması sonucu şüphelinin bulunduğu araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 26 bin 500 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli Ü.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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