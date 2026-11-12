Bilecik Şeyh Edebali Üniversite (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversitelerin Millî Teknoloji Atölyesi'nde 'Teknoloji Odaklı Öğrenci Kulüplerine Yönelik Bilgilendirme Toplantısı'nın verimli geçtiğini söyledi.

BŞÜE merkez kampüsünde kurulan Millî Teknoloji Atölyesi'nin tanıtımı amacıyla, teknoloji odaklı öğrenci kulüplerinin akademik danışmanları ve kulüp başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Millî Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Günay Turan tarafından gerçekleştirilen toplantıda, atölyenin kuruluş amacı, faaliyet alanları, teknik altyapısı ve öğrencilere sunacağı imkânlar hakkında bilgi verildi.

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"Öğrenci kulüplerinin programa katılımının artırılması ve kulüpler arası iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı"

Toplantı hakkında bilgilendirme yapan Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Gençlerin bilimsel ve teknolojik projeler geliştirmelerini, tasarım ve prototipleme çalışmaları yürütmelerini ve ulusal ve uluslararası teknoloji yarışmalarına hazırlanmalarını desteklemek amacıyla kurulan atölye; robotik sistemler, yapay zekâ, otonom teknolojiler, yazılım geliştirme, elektronik devre tasarımı ve 3D yazıcı teknolojileri gibi alanlarda uygulamalı çalışma imkânı sunacak. Öğrencilerin teknik ekipman ve sarf malzemelerine erişimini kolaylaştıracak atölyenin, proje geliştirme süreçlerine ve üniversitenin teknoloji odaklı çalışmalarına katkı sağlaması hedefleniyor. Toplantıda ayrıca TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından yürütülen Millî Teknoloji Kulüpler Birliği (MTKB) Programı tanıtıldı. Programın kapsamı, tematik alanları, platform üyeliği ve başvuru süreçleri hakkında bilgilendirme yapılırken Kulüp Geliştirme Desteği kapsamında sunulan imkânlar ve başvuru koşulları ele alındı. Öğrenci kulüplerinin programa katılımının artırılması ve kulüpler arası iş birliğinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı" dedi.

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"Millî Teknoloji Atölyesi aracılığıyla öğrencilerin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine katılımını desteklenmesi amaçlanıyor"

Kaplancıklı açıklamasının devamında, "TEKNOFEST ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen teknoloji yarışmalarının da ele alındığı toplantıda, öğrencilerin katılabileceği yarışma kategorileri, proje geliştirme fırsatları ve atölyenin yarışmalara hazırlık sürecinde sağlayacağı teknik destek imkânları hakkında bilgi paylaşıldı. Toplantı, öğrenci kulüplerinin Millî Teknoloji Atölyesi'nin sunduğu imkânlardan etkin biçimde yararlanması, MTKB üyelik ve destek programlarına katılımın teşvik edilmesi ve üniversitede teknoloji odaklı proje geliştirme kültürünün güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda tamamlandı. Üniversitemiz, Millî Teknoloji Atölyesi aracılığıyla öğrencilerin bilimsel ve teknolojik üretim süreçlerine katılımını desteklemeyi, yenilikçi projeler geliştirmelerine imkân sağlamayı ve millî teknoloji ekosistemine katkıda bulunmayı amaçlıyor" dedi.