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        Bilecikliler Günü'ne ilgi yoktu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: ''Bilecik'imizi her platformda anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz''

        Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bilecik Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 11.11. Bilecikliler Günü Şeyh Edebali Yılı Buluşması gerçekleştirilirken, programa ilgi azdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Bilecikliler Günü'ne ilgi yoktu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: ''Bilecik'imizi her platformda anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz''

        Bilecik Belediyesi, Kent Konseyi ve Bilecik Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde 11.11. Bilecikliler Günü Şeyh Edebali Yılı Buluşması gerçekleştirilirken, programa ilgi azdı.

        Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gün boyu süren programda Bilecik'in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yanı sıra manevi değeri Şeyh Edebali anlatıldı. Fotoğraf ve mail art sergilerinden yazar buluşmaları, söyleşiler, belgesel gösterimleri, halk oyunları yanı sıra Bilecik'in kültür sanat ve tarihine dair konuşmaların yapıldığı programa, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarıyla dernek temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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        "Bilecik'imizi her platformda anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceğiz''

        Programda konuşan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, her platformda Bilecik'i anlatmaya devam edeceklerini belirterek, ‘'2023 yılından bu yana 11.11 Bilecikliler Günü buluşmasını devam ettiriyoruz. Bu buluşmalarla hem Bilecik'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini anlatma fırsatı bulduk hem de manevi değeri olan Şeyh Edebali'yi tanıma ve tanıtma imkanı bulduk. Burada çok güzel stantlar oluşturuldu. Bilecik'in yazarlarından halı dokumasına, çömlek ustalarından, kahvemizin lezzetini burada tanıtma imkanı bulduk. Bunların hepsi bir araya toplandığında bir değeri ifade ediyor. Burada her bir ilçemize ait zenginliklerimiz bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

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        "UNESCO tarafından bu yılın değeri olarak kabul edilen Şeyh Edebali anlatıldı"

        Konuşmasında, ‘'Bu yıl aynı zamanda UNESCO tarafından Şeyh Edebali yılı olarak belirlendi'' ifadesini kullanan Başkan Subaşı, ‘'Dilimiz döndüğünce bizler her platformda bu zenginliklerimizi anlatmaya devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri de burada. Onlar da güzel katkılar sundular. Harun Atapay hocamızın güzel nağmelerini burada dinleyeceğiz. Bugün aynı zamanda Şeyh Edebali'nin öğütlerini dinleyip anlayacağız. Bugün aynı zamanda 5 Aralık ve Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişi hakkında önemli bilgileri elde edeceğiz. Bugün çok güzel bir programa eşlik edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum'' dedi.

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        Belgesel gösterimleri, fotoğraf sergileri, halk oyunları ve konuşmaların yapıldığı program sonunda katılımcılara yemek ikramı yapıldı. Başta Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme kooperatifi olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu üyelerinin ürün tanıtımı ve satışını yapıldığı program kapsamında ayrıca Harun Atapay ve Bilecik Belediyesi Sanat Akademisi eğitmenleri tarafından Bilecik ve yöreye yakın türküler seslendirildi.

        Şeyh Edebali temalı öykü yarışmasının sonuçlarının da açıklanarak ödüllerin verildiği etkinlik kapsamında ayrıca, Semih Dindar'ın 'Ese Dede Ne Der?' adlı belgesel gösterimi yanı sıra Prof. Dr. Mehmet Özkan'ın 'Bilecik'in Hafızasından Bir İsim: Amcam Uzun Ömer' başlıklı anlatımın da katılımcıyla buluştuğu programda ayrıca zeybek gösterisi sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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