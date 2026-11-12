Başkan Subaşı, COP31'deki panelde konuştu

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında 'Belediyelerde Enerji Yönetimine Bütüncül Yaklaşım' başlıklı panelde konuştu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve sözleşmesine taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek COP 31 Antalya'da başladı. Zirveye 102 ülkenin lideri ve 300'den fazla bakanı ağırlarken, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı da Bilecik Belediyesi'ni temsil etti.

Yerel yönetimlerin enerji politikaları, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilir kentler için atılması gereken adımların konuşulduğu programda Başkan Subaşı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

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"Doğayı ve çevremizi korumak enerji maliyetlerini en aza indirmek temel önceliğimiz''

Panelde konuşan Başkan Subaşı, enerjinin artık yalnızca elektrik faturalarından ibaret bir mesele olmadığının altını çizerek, ‘'Belediyelerin bütçesini, hizmet kalitesini, çevresel sorumluluklarını ve kentlerin geleceğini doğrudan ilgilendiren bir konu. Belediyeler olarak hizmetlerimizi sürdürebilmek için önemli miktarda enerji tüketiyoruz. Hizmet binalarımızdan sokak aydınlatmalarına, su altyapımızdan sosyal tesislerimize kadar pek çok alanda enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Artan enerji maliyetleri de bu ihtiyacın daha dikkatli yönetilmesini zorunlu kılıyor. Burada ele almamız gereken önemli konu şu olmalıdır. Ne kadar enerji tükettiğimiz kadar, bu enerjiyi ne kadar verimli kullandığımızı da biliyor muyuz? Çünkü doğru bir enerji politikası oluşturmanın ilk şartı, mevcut tüketimi tanımaktır. Hangi tesisimiz ne kadar enerji kullanıyor, nerelerde tasarruf sağlayabiliriz, hangi yatırımlar gerçekten ihtiyaçlarımızı karşılıyor? Bu soruların yanıtlarını ortaya koymadan doğru bir yol haritası oluşturamayız. Bu nedenle belediyelerin öncelikle enerji tüketimlerini takip etmesi ve ihtiyaçlarını doğru belirlenmesi gerekiyor" dedi.

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‘'Enerji verimliliğini her alanda hissettirmeliyiz''

İkinci önemli konunun ise enerji verimliliği olduğunu kaydeden Başkan Subaşı, ‘'Belediye binalarının daha az enerji tüketmesini sağlamak, aydınlatma sistemlerini yenilemek, su pompalarında verimli teknolojiler kullanmak gibi çalışmalar ilk bakışta küçük yatırımlar gibi görünebilir. Ancak bunlar uzun vadede hem belediye bütçesine hem de çevreye önemli katkılar sağlar. Bunun yanında yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmalıyız. Özellikle güneş enerjisi, belediyelerin değerlendirebileceği önemli bir kaynak. Uygun hizmet binalarımızda ve alanlarımızda kendi enerjimizi üretmeye yönelik projeler geliştirmeliyiz. Burada önemli olan yalnızca yatırım yapmak değil, doğru yatırımı yapmaktır. Her projenin maliyetini, sağlayacağı tasarrufu ve uzun vadeli faydasını birlikte değerlendirmeliyiz. Benim üzerinde özellikle durmak istediğim bir diğer konu da enerji yönetiminin kent planlamasıyla birlikte ele alınması. Bir binanın nasıl tasarlandığı, hangi malzemelerin kullanıldığı, nasıl aydınlatıldığı ve nasıl ısıtıldığı, o binanın yıllar boyunca tüketeceği enerjiyi belirliyor. Dolayısıyla enerji verimliliğini yalnızca mevcut binalarda yapılacak iyileştirmeler olarak görmemeliyiz. Yeni yatırımların ve şehircilik kararlarının da bir parçası haline getirmeliyiz" ifadelerine yer verdi.