Başkan Tekin'den Antalya'da uluslararası temsil

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katıldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen COP31 dünyanın dört bir yanından temsilcileri bir araya getiriyor. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de önemli uluslararası organizasyona katılarak konferans kapsamında düzenlenen programlarda yerini aldı. Antalya'da üç gün boyunca çeşitli programlara katılacak olan Tekin, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele, çevre politikaları, sürdürülebilir kalkınma ve kadınların karar alma mekanizmalarındaki rolüne ilişkin değerlendirmelerini paylaşacak. COP31 kapsamında Mavi ve Yeşil Bölge programlarında yer alacağını belirten Başkan Zekiye Tekin, küresel iklim gündemine katkı sunmanın ve kadınların liderliğini uluslararası platformda temsil etmenin önemine dikkat çekti.

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Tekin, konferansa ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Küresel iklim gündeminde Türkiye'nin sesi, kadınların liderliği ve sürdürülebilir bir gelecek için COP31'deyiz! Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Mavi ve Yeşil Bölge programlarında iklim değişikliğiyle mücadeleden çevre politikalarına, sürdürülebilir kalkınmadan kadınların karar alma süreçlerindeki güçlü liderliğine kadar pek çok önemli başlıkta görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşıyoruz. Amacımız yalnızca bugünü değil, gelecek nesillerin yaşamını da şekillendirecek küresel iklim politikalarına katkı sunmak; memleketimizin tecrübesini, birikimini ve çözüm odaklı vizyonunu uluslararası platformda güçlü bir şekilde temsil etmek."