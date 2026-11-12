Sanatseverler 'sessizliğin saati' sergisinde buluştu

Bilecik'te hazırlanan ‘Sessizliğin Saati' fotoğraf sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. A. İlhan Salur ve Servet Sezgin tarafından hazırlanan özel fotoğraf sergisi, Atatürk Parkı Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışına Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.