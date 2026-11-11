Balkon korkuluklarında mahsur kalan çocuğu, polis kurtardı

Olay, Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. E.E.Ö. apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan yan dairenin balkonuna geçmeye çalışırken korkuluklarda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Halil D., yan dairenin balkonundan korkuluklara tırmanarak E.E.Ö.’yü kurtarıp ailesine teslim etti. Polis memurunun çocuğu kurtardığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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