Avcıların vurduğu dev domuz görenleri hayrete düşürdü

Bilecik'te 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu merkez Ulupınar köyünde çiftçilerin tarlalarına musallat olan dev domur için harekete geçti. 16 kişilik grup üyesi Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saatlik uğraş sonundan dev yaban domuzunu vurmayı başardılar. Avcılar daha sonra domuzla hatıra fotoğrafı çektirirken, hayvanın 260 kilo geldiği öğrenildi.

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