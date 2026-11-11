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        Avcıların vurduğu dev domuz görenleri hayrete düşürdü

        Bilecik'te çiftçilerin tarlarına zarar veren dev yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:39 Güncelleme:
        Avcıların vurduğu dev domuz görenleri hayrete düşürdü

        Bilecik'te çiftçilerin tarlarına zarar veren dev yaban domuzu avcılar tarafından vuruldu.

        Bilecik'te 'İslam Arar Postası' adlı avcı grubu merkez Ulupınar köyünde çiftçilerin tarlalarına musallat olan dev domur için harekete geçti. 16 kişilik grup üyesi Ulupınar Köyü'nde yaklaşık 4 saatlik uğraş sonundan dev yaban domuzunu vurmayı başardılar. Avcılar daha sonra domuzla hatıra fotoğrafı çektirirken, hayvanın 260 kilo geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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