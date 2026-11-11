Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi Ülkü Ocakları İl Başkanlıklarının katılımıyla düzenlenen Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futbol Turnuvası'nda Bilecik ikinci oldu.

Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığının ev sahipliğinde, Marmara Bölgesi Ülkü Ocakları il başkanlıklarının katılımıyla düzenlenen Fırat Yılmaz Çakıroğlu Futbol Turnuvası'nda Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanlığımız, gösterdiği başarılı performansla turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Turnuvaya Kocaeli Ülkü Ocakları ile oynanan açılış karşılaşmasıyla başlayan Bilecik takımı mücadeleden 76 galip ayrılarak turnuvaya galibiyetle başladı. Başarılı performansını sürdüren Bilecik takımı Edirne Ülkü Ocaklarını 102, Tekirdağ Ülkü Ocaklarını ise; 82 mağlup ederek finale yükseldi. Final karşılaşmasında Çanakkale Ülkü Ocakları ile karşı karşıya gelen Bilecik takımı, büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 54 mağlup ayrılarak turnuvayı ikincilikle tamamladı.

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"Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun aziz hatırasına düzenlenen bu anlamlı organizasyonda Bilecik'imizi temsil etmekten onur duyuyoruz"

Ülkü Ocakları Bilecik İl Başkanı Bahadır Emirler, Ülkü Ocakları Kocaeli İl Başkanlığı başta olmak üzere, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm Marmara Bölgesi Ülkü Ocakları il başkanlıklarına teşekkür etti. Emirler, "Sahada ortaya koydukları mücadele, takım ruhu ve kardeşlik anlayışıyla bizleri gururlandıran sporcularımızı tebrik ediyoruz. Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun aziz hatırasına düzenlenen bu anlamlı organizasyonda Bilecik'imizi temsil etmekten onur duyuyoruz" dedi.