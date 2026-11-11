Bilecik'te dolandırıcılık uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve bu yöntemlere karşı alınabilecek tedbirler anlatıldı. Ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının önemi ve kullanımı hakkında bilgi verildi. Çalışma kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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