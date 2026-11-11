Bilecikli sporcu Balkan ikincisi oldu

Bilecikli sporcu Tuğba Çürük, 26'ıncı Balkan Karate Şampiyonası'nda ikinci oldu.

13 ülkeden yaklaşık 1 bin 500 sporcunun katıldığı şampiyonada mücadele eden Tuğba Çürük, organizasyonun son gününde tatamiye çıktı. Zorlu rakipleriyle karşılaşan Çürük, başarılı performansıyla finale yükseldi. Final müsabakasının ardından Balkan ikincisi olan sporcu, gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Osmanelispor antrenörleri Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz da Türkiye Karate Milli Takımı adına görev aldı. İki antrenör, uluslararası organizasyonda milli takım adına görev yaparak Türkiye'yi temsil etti.

Osmanelispor'dan yapılan açıklamada, sporcunun elde ettiği başarı ve antrenörlerin milli takım görevinden duyulan gurur dile getirilerek, Tuğba Çürük ile antrenörler Murat Salih Kurnaz ve Tuğba Kurnaz tebrik edildi.