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        Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

        Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Bilecik'te hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

        Bilecik’te hırsızlık suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli çalışma kapsamında Ahmet D. (33) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Osmaneli İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda ‘Tahsis gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Bilecik merkezde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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