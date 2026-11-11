Bilecik'te balkonda mahsur kalan çocuğu polis kurtardı

Olay, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mahsur kaldığı yerden polis memuru H.D. tarafından kurtarılan çocuk, tedbir amaçlı ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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