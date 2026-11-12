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        Bilecik'te 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:14 Güncelleme:
        Bilecik'te 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Bilecik'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        M.T. (62) yönetimindeki 16 ABR 63 plakalı otomobil, merkez ilçeye bağlı Koyunköy köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Z.T. (56) yaralandı.

        Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Bozüyük-Bilecik kara yolunun Karaköy Derbent Boğazı mevkisinde M.A.Ş'nin kullandığı 34 DS 3673 plakalı otomobil arıza yapınca, yardım için duran aracın yanına gittiği sırada M.A.Ş'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

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        Yapılan çalışma sonucunda, çarparak olay yerinden kaçan aracın İ.Ç. yönetimindeki 10 ACY 20 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

        Kazada yaralanan M.A.Ş, Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazaya karışan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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