Bilecik'te 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Yapılan çalışma sonucunda, çarparak olay yerinden kaçan aracın İ.Ç. yönetimindeki 10 ACY 20 plakalı otomobil olduğu belirlendi.

Bozüyük-Bilecik kara yolunun Karaköy Derbent Boğazı mevkisinde M.A.Ş'nin kullandığı 34 DS 3673 plakalı otomobil arıza yapınca, yardım için duran aracın yanına gittiği sırada M.A.Ş'ye sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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