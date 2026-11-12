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        AK Parti'de Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Bilecik'te haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:27 Güncelleme:
        AK Parti'de Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

        AK Parti Bilecik'te haftalık yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında, Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya, il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Teşkilat çalışmaları ve Bilecik'te yürütülen faaliyetlerin ele alındığı toplantıda, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, Bilecik'in ihtiyaçları, şehrin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ve teşkilatın önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası üzerinde duruldu.

        İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik için çalışmaya kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Bilecik'imiz için yapacak çok işimiz, bu şehir için birlikte yol yürüdüğümüz güçlü bir teşkilatımız var. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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