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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Bozüyük Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki bir otomobilde ve şüpheli A.K'nin (23) üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 5 kilo 400 gram skunk ile 2 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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