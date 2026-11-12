Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.
Giriş: 12.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.
Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.
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