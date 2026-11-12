Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.

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