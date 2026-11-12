Bilecik'te kasten yaralama suçundan aranan şahıs yakalandı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı İnhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mehmet K. (57) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Söğüt İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda kasten yaralama suçundan 4 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

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