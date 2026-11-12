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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.

        Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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