Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 parça halinde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçu kapsamında 1 şüpheli şahıs yakalandı.

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