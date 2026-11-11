Bilecik'te, "11.11 Şeyh Edebali Yılı Buluşması" etkinliği düzenlendi

Şeyh Edebali'nin vefatının 700'üncü yılının UNESCO programına alınması dolayısıyla "11.11 Şeyh Edebali Yılı Buluşması" etkinliği yapıldı.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Bilecik Belediyesi, Bilecik Kent Konseyi ve Bilecik Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, bugünün "11 Kasım Bilecikliler Günü" olduğunu söyledi.

Subaşı, 11 Kasım Bilecikliler Günü'nün Bilecik'in lezzetlerini, insanını, kültürünü, doğasını, değerlerini tanıma ve tekrar hatırlama günü olduğunu aktardı.

Bu yılın UNESCO tarafından Şeyh Edebali Yılı ilan edildiğini hatırlatan Subaşı, "Bilecik'i ulusal platformlarda tanıtmaya gayret ettik. Şeyh Edebali Yılı olması çok ayrı. Onun bize söylediği öğütleri hayatımızın her anında yaşatabilsek, yaşayabilsek çok çok kıymetli." dedi.

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Bilecik Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Seyfi Özgen de Osmanlı Devleti'nin bu topraklarda doğduğunu ve 6 asır boyunca hüküm sürdüğünü söyledi.

Bunun arkasında büyük bir akıl, strateji ve insanları huzur içinde yaşatabilen prensipler silsilesinin yattığını vurgulayan Özgen, "İşte bu akıl, ahlak ve prensiplerin kurulmakta olan devlete nüfuz etmesini sağlayan Şeyh Edebali'dir. Tam da bu nedenle Osmanlı'nın manevi kurucusudur. Bilecik aynı zamanda tam bir Edebali şehridir. Bilecik'e dışarıdan gelenlerin ilk dikkatini çeken şey şehrin Şeyh Edebali ile son derece güçlü bir özdeşlik bağı kurmuş olmasıdır." diye konuştu.

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Koordinatör Belgin Aynur da amaçlarının Şeyh Edebali'yi ve düşünce mirasını dünyanın farklı coğrafyalarında sanat aracılığıyla tanıtmak olduğunu aktardı.

Program, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Refik Arıkan'ın 'Şeyh Edebali' konulu sunumunun ardından Bilecik türküleri dinletisi ve zeybek gösterisiyle devam etti.

Etkinlik, kente ait yöresel ürünlerin sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.