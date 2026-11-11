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        Bilecik'te üç firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
        Bilecik'te üç firari hükümlü yakalandı

        Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S. (33), A.D. (33) ve M.K'yi (57) gözaltına aldı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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