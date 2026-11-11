Bilecik'te üç firari hükümlü yakalandı
Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 11.11.2026 - 15:52 Güncelleme:
Bilecik'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan A.S. (33), A.D. (33) ve M.K'yi (57) gözaltına aldı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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