Arızalanan aracı için yoldan geçenlerden yardım isteyen şahsa otomobil çarptı

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıs polis ekipleri tarafından kısa sürede tespit edildi.

Kaza; Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy Köyü BozüyükSakarya karayolu Derbent Boğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; karayolunda seyir halinde Muhammed Ş. idaresindeki 34 DS 3673 plakalı araç seyir hâlindeyken arızalandı. Sürücü hemen aracı yolun sağ tarafına çekerken, yoldan geçen araçlardan yardım istemeye başladı. Bu esnada İlker Ç. idaresindeki 10 ACY 20 plakalı araç kendisine çarparak, olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Muhammed Ş. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.

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