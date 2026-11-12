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        Bilecik'te 29 okul servisi denetlendi

        Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 29 okul servisi denetlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Bilecik'te 29 okul servisi denetlendi

        Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından 29 okul servisi denetlendi.

        Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından ‘2026 Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldı. Saat 07.3009.30, 12.3013.30 ve 15.0017.00 arasında gerçekleştirilen denetimlerde toplam 29 okul servis aracı kontrol edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde okul servis araçlarının mevzuata uygunluğu ve öğrencilerin güvenli taşınmasına yönelik hususlar incelendi.

        Gerçekleştirilen denetimler sonucunda herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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