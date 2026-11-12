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        Şehit ailesine vefa ziyareti

        Bilecik'te ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Şehit ailesine vefa ziyareti

        Bilecik'te ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, şehit Kemal Ay'ın şehadet yıl dönümü dolayısıyla Gölpazarı ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gazilere Hizmet Birimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, 9 Kasım 1992 tarihinde Diyarbakır'ın Hani ilçesinde şehit olan Kemal Ay'ın ailesiyle bir araya gelindi. Ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ve Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Şehidimizin aziz hatırası yâd edilirken ailesine her zaman yanlarında olunduğu ifade edildi.

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        Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak ve ihtiyaç duydukları her an desteklerimizi hissettirmek en önemli sorumluluklarımızdandır. Şehidimiz Kemal Ay'ı rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesine saygılarımızı sunuyorum" dedi.

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