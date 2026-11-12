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        Kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

        Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu

        Bilecik'te düzenlenen kros müsabakalarında madalyalar sahiplerini buldu.

        Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Pelitözü Gölpark'ta gerçekleştirilen Okul Spor Faaliyetleri Kros Tüm Kategoriler İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. Yaklaşık 100 ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı yarışlarda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Etkinlik, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 1 asayiş timi tarafından takip edildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize, öğretmenlerimize, hakemlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, dereceye giren sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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