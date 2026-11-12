BŞEÜ'de kalite yönetimi dijital ortama taşınıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), kalite yönetimi dijital ortama taşınıyor.

BŞEÜ, kalite güvencesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) çalışmalarını başlattı. Çalışmalar kapsamında BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğünde görev yapan Doç. Dr. Aysun Acun ve Öğr. Gör. Saide Allahverdi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Şimşek ile Rektör Danışmanı ve Kalite Koordinatör Yardımcısı Ekrem Öztürk ile bir araya gelinerek kalite yönetim süreçleri, dijital sistem altyapısı ve uygulama deneyimleri değerlendirildi. EğitimÖğretim Kalite Güvencesi Koordinatörlüğü ile yapılan görüşmede eğitimöğretim süreçlerine yönelik uygulamalar hakkında bilgi alınırken, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muradiye Karasu Ayata ile gerçekleştirilen görüşmede ise fakülte düzeyindeki kalite çalışmaları ele alındı.

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Gerçekleştirilen çalışma ziyaretinin, BŞEÜ bünyesinde kurulması planlanan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi'nin altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor. Sistemle birlikte kalite güvencesi süreçlerinin dijital ortamda izlenebilir, ölçülebilir ve bütünleşik bir yapıda yürütülmesi amaçlanıyor.