Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Bilecik'te bir araçta kokain ile skunk ele geçirildi

        Bilecik'te bir araçta kokain ile skunk ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araçta 2 kilo 200 gram kokain ile 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:31 Güncelleme:
        Bilecik'te bir araçta kokain ile skunk ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araçta 2 kilo 200 gram kokain ile 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi.

        Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yaptı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada, 2 kilo 200 gram kokain ve 5 kilo 400 gram skunk maddesi ele geçirildi. ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçlarından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Millî Teknoloji Atölyesi'nde teknoloji odaklı öğrenci kulüplerine yönelik b...
        Millî Teknoloji Atölyesi'nde teknoloji odaklı öğrenci kulüplerine yönelik b...
        AK Parti'de Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        AK Parti'de Haftalık Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
        Sosyal hizmetlerin çalışmaları değerlendirildi
        Sosyal hizmetlerin çalışmaları değerlendirildi
        İl Müdürü Şimşek öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi
        İl Müdürü Şimşek öğretmenlerin talep ve önerilerini dinledi
        Hastane üst geçidin hali içler acısı Üst geçidi kullanan Hatice Güney: "Eng...
        Hastane üst geçidin hali içler acısı Üst geçidi kullanan Hatice Güney: "Eng...
        Bilecikliler Günü'ne ilgi yoktu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: ''Bil...
        Bilecikliler Günü'ne ilgi yoktu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı: ''Bil...