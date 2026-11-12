Pazaryeri'nde muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından eğitim verildi

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi, Pazaryeri ilçesinde muhtarlara yönelik bilgilendirme ve eğitim toplantısı düzenledi.

Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi personeli tarafından muhtarlara 112 Acil Çağrı Merkezi’nin etkin kullanımı, tek numara bilinci ve gereksiz ya da asılsız çağrıların önlenmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda, mahalle ve köy muhtarlarından görev yaptıkları bölgelerde vatandaşlara 112 Acil Çağrı Merkezi’nin doğru kullanımı konusunda rehberlik etmeleri, mahalle toplantıları ve düğün gibi toplu etkinliklerde acil çağrı bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaları istendi.

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Ayrıca, yeni nesil iletişim bilgilerini içeren broşürler muhtarlara dağıtıldı ve bunların vatandaşların görebileceği yerlere asılması önerildi.